В Генштабе сообщили, что арсенал атаковали беспилотниками, которые прорвали плотную сеть РЭБ и ПВО. Это была совместная работа Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и СБУ. До атаки россияне привезли на арсенал иранские ракеты.

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Что известно о Котлубани, которую атаковали ВСУ, и где она на карте России

Котлубань расположена между двух рек неподалеку Волгограда, поэтому туда едут преимущественно порыбачить. В остальном поселок ничем не примечателен, разве что там есть церковь и братская могила (и, конечно, был арсенал). Во Вторую мировую на местности шли ожесточенные бои, поэтому в могиле похоронено около трех тысяч солдат.

Где расположена Котлубань в Волгоградской области / Скриншот 24 Канала

Сам поселок возник довольно поздно – в 1929 году как часть совхоза. В 2010 году, согласно данным переписи, в Котлубани жило около двух тысяч человек. Население преимущественно занято сельским хозяйством.

Название Котлубань также носят балка и несколько рек. Был и одноименный хутор, известный с XIX века. Его уже нет, но именно на его основе возник современный поселок.

Показываем Котлубань на карте России

Отсюда около 300 километров до Украины – например, до пока что оккупированной части Луганщины. Также следует сказать, что Котлубань восточнее уже атакованных Ейска, Шахт, Азова Ростовской области и западнее Ахтубинска. В этом четырехугольнике у россиян давно связаны руки.