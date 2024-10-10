Об этом сообщают российские паблики, передает 24 Канал. Известно, что пожар в столице России вспыхнул сегодня ночью 10 октября, по предварительной информации, возгорание возникло примерно в 04:00 утра.

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"Дом-корабль" в Москве горел

Как сообщают российские СМИ, возгорание началось на 6 этаже дома. Пламя быстро перекинулось на соседнюю квартиру. На месте пожара работали по меньшей мере четыре пожарные машины. Также возле дома стояли два авто скорой помощи.

Пожар в Москве: смотрите видео

Строение не газифицировано, но очевидцы утверждают, что слышали глухие звуки, похожие на взрывы. Квартира в этом доме уже горела в начале 2024 года. Тогда горели балконы и комната на 11-м этаже.

В российской столице горел "дом-корабль": смотрите видео

По предварительной информации, в результате пожара умерли 2 человека, еще 1 человек получил ранения, его передали в руки медиков. Согласно обнародованной информации, спасателям удалось потушить пожар площадью 55 квадратных метров.

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К слову, "дом-корабль" – это 14-этажный жилой дом на Большой Тульской улице в Москве. Также его называют "Титаник", "дом атомщиков", "дом парня" и "лежачий небоскреб".

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Напомним также, что ночью 6 октября в Москве произошел пожар. Так, в микрорайоне Кузьминки ночью прогремел взрыв, а после – звуки, похожи на стрельбу. Вероятно, горело Московское высшее общевойсковое командное училище министерства обороны России.