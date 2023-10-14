По имеющейся информации, пожар на газопроводе вспыхнул в оккупированном Кутейниково в Донецкой области. Об этом активно пишут местные телеграм-каналы.
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Пламя чрезвычайно мощное
Сообщение о том, что вспыхнул пожар, начали появляться около 22:40. А уже в 23:50 стало известно, что огонь никак не собирается утихать. Собственно, местные жители выкладывают множество красочных видео, на которых можно увидеть масштабы пожара. Говорят, что от жара у них "чуть не лопнули окна в машине".
Мощный пожар под Иловайском снимают очевидцы: смотрите видео
В течение нескольких часов пользователи сети активно выкладывают в сеть видео с пожаром на газопроводе. Также рассказывают, что в результате пожара все автомобили возвращают в Новоазовск.
Обратите внимание, что Кутейниково – поселок городского типа Иловайской городской общины Донецкой области. В этом селении располагается железнодорожная станция Кутейниково. От Иловайска его отделяют каких-нибудь 16 километров.
Накануне пожар вспыхнул в Брянске. Предшествовали этому взрывы.
Говорят, в Брянске падали беспилотники
- Собственно, это произошло вечером 12 октября. Тогда российские захватчики жаловались, что в Брянске были громкие взрывы. Вскоре вспыхнул мощный пожар.
- Как рассказали российские пропагандисты, после цветения "хлопка" пожар вспыхнул в районе мясокомбината. Вскоре губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что регион якобы атаковали дроном.
- По его словам, беспилотник якобы удалось подавить на окраинах Брянска. Мол, сделали это силы радиоэлектронной борьбы. Впрочем, это не помешало взрыву прогреметь, а пожары произойти.
- Понятно, что Богомаз убеждал, что в результате взрыва никто не пострадал. В то же время добавил, что на месте падения беспилотника работали все оперативные и экстренные службы.