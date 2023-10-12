Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, в городе начался мощный пожар, передает 24 Канал.
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В Брянске было громко
Российские пропагандисты заявили, что жители Брянска сообщают о сильном взрыве. После этого в городе начался пожар в районе мясокомбината.
В Брянске раздавались взрывы, и начался пожар / Фото из российских телеграм-каналов и соцсетей
Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион якобы был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата. Он также сказал, что БПЛА якобы подавили в окрестностях Брянска силы радиоэлектронной борьбы.
В Брянске вспыхнул мясокомбинат: смотрите видео
Богомаз отметил, что при падении этого неизвестного беспилотника произошла детонация взрывного устройства. По его словам, пострадавших вроде бы нет, а на месте работают все оперативные и экстренные службы.
В Брянске огонь уже якобы укротят спасатели: смотрите видео
В России все время слышны взрывы
- В России 12 октября взрывы также раздавались и в Белгородской области. Оккупанты утверждали, что в результате падения обломков беспилотника вспыхнул пожар в частном доме и погибли 3 человека.
- До этого российский город Курск всколыхнула серия сильных взрывов. Российские оккупанты утверждали, что они развернули средства противовоздушной обороны для противодействия потенциальным угрозам со стороны враждебных целей.
- Ранее россияне жаловались об атаке критической инфраструктуры в Курской области. Да, в нескольких районах региона исчезал свет и водоснабжение у российских граждан.
- Кроме того, захватчики говорили об атаке воинской части в Брянской области. Однако россияне не отметили, были ли там пострадавшие среди российских военных или повреждения здания.