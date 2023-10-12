Об этом сообщают российские СМИ. В конце концов стало известно, что в результате этой "атаки" погибли среди российских граждан, передает 24 Канал.

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В Белгородской области было громко

В министерстве обороны России заявили, что противовоздушная оборона якобы сбила беспилотный летательный аппарат на подлете в Белгород. Впоследствии эту информацию подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков, заявив, что это был беспилотник самолетного типа.

Он также подчеркнул, что в результате падения обломков произошло возгорание частного дома в Белгородском районе. В сети также появились кадры, где видно, что это здание было совершенно уничтожено и от него почти ничего не осталось.

В Белгородской области обломки беспилотника попали в дом / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме того, Гладков также рассказал, что в результате "атаки" пострадали два человека, которых направили в городскую больницу. Впоследствии также стало известно, что под завалами обнаружили тела троих погибших.

Стоит отметить, что в то время, как происходили взрывы, российские захватчики обстреливали "Шахедами" Харьковскую область. Однако пока неизвестно, обломки которого именно беспилотника попали в Белгородской области.

Россияне уже привыкли к постоянным взрывам