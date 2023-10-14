За наявною інформацією, пожежа на газогоні спалахнула в окупованому Кутейниково, що в Донецькій області. Про це активно пишуть місцеві телеграм-канали.
Читайте також На Донеччині зруйновано важливий для окупантів міст: він розташований між Ясинуватою і Горлівкою
Полум'я надзвичайно потужне
Повідомлення про те, що спалахнула пожежа, почали з'являтися близько 22:40. А вже о 23:50 стало відомо, що вогонь аж ніяк не збирається вщухати. Власне, місцеві мешканці викладають безліч промовистих відео, на яких можна побачити масштаби пожежі. Кажуть, що від жару у них "ледь не луснули вікна у машині".
Потужну пожежу під Іловайськом знімають очевидці: дивіться відео
Упродовж кількох годин користувачі мережі активно викладають у мережу відео з пожежею на газопроводі. Також розповідають, що внаслідок пожежі всі автомобілі повертають на Новоазовськ.
Напередодні пожежа спалахнула у російському Брянську. Передували цьому вибухи.
Кажуть, у Брянську падали безпілотники
- Власне, сталося це ввечері 12 жовтня. Тоді російські загарбники скаржилися на те, що у Брянську були гучні вибухи. Невдовзі спалахнула потужна пожежа.
- Як розповіли російські пропагандисти, після цвітіння "бавовни" пожежа спалахнула у районі м'ясокомбінату. Невдовзі губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що регіон буцімто атакували дроном.
- За його словами, безпілотник буцімто вдалося пригнітити на околицях Брянська. Мовляв, зробили це сили радіоелектронної боротьби. Втім, це не завадило вибуху пролунати, а пожежі статися.
- Ясна річ, що Богомаз переконував, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Водночас додав, що на місці падіння безпілотника працювали всі оперативні й екстрені служби.