В Харькове вспыхнул масштабный пожар: предварительно – попадание молнии в трубу газопровода
Источник:Суспильне
В Харькове произошел масштабный пожар на Гагарина. Предварительно, возгорание произошло из-за попадания молнии в поврежденную трубу газопровода.
Сначала была сильная вспышка и высокий столб пламени. Сейчас устраняют все последствия аварии.
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Масштабный пожар в Харькове
Как пояснил заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник, в Харькове произошел пожар из-за попадания молнии в поврежденную трубу газопровода. Однако, это предварительная информация.
Велись аварийные работы по ремонту канализации, сдвинулась почва, разорвало трубу газопровода. Предварительно, загорелось в результате удара молнии. Газ перекрыли уже раньше, но оно среднего давления — выходит из трубы, догорает. В настоящее время информации о травмированных нет,
– отметил Торяник.
Спикер областного управления спасателей также подтвердил, что предварительная причина возгорания газопровода – попадание молнии. По его словам, в начале была сильная вспышка и высокий столб пламени, подгорели около пяти деревьев – их уже потушили.
"В сотне метров заправка, угрозы распространения огня нет. Жилищному сектору угрозы нет. По состоянию на 23:30 20 июня давление газа значительно меньше, пламя уже не вырывается за пределы котлована. На месте остаются два расчета, дежурить пока не завершится горение и коммунальщики не устранят все последствия аварии", – добавил он.
Мощный пожар в Харькове / фото из соцсетей, Суспильне
В Киевской области молния попала в жилой дом
Напомним, что 20 июня в Гатном молния попала в жилой дом. В результате этого вспыхнул пожар. На месте работала полиция и ГСЧС.