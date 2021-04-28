В столице Латвии Риге вспыхнул пожар в хостеле. Огонь унес жизнь 8 человек, еще около 10 пострадали, большинство из них – иностранцы.

Возгорание произошло утром 28 апреля на улице Меркель. Спасатели получили вызов около 5 утра.

Читайте также Страшный пожар в больнице в Багдаде: число жертв возросло до 82

Пламя охватило верхний этаж и крышу

На верхнем этаже 6-этажного дома пламя охватило квартиру, также горела крыша. В этом доме находится ряд офисов и хостел под названием Japanese Style Centrum.

Спасатели уже обнаружили 8 тел

Когда пожарные добрались до охваченных огнем помещений, то обнаружили 8 тел. Еще 9 человек удалось спасти и передать врачам. 6 из них – в состоянии средней тяжести. Пострадавшие либо получили ожоги, либо отравились продуктами горения. Всего из дома эвакуировали 24 человека. Пока власти подыскивают им временное жилье.

Как предварительно подсчитали спасатели, площадь пожара составила около 150 квадратных метров на крыше, и 100 – жилых помещений. С огнем боролись около 450 человек.

Важно! В мэрии Риги отметили, что здание находится в государственной собственности. Большинство пострадавших и погибших – иностранцы. Местные СМИ также сообщают, что в хостеле ранее проводили незаконную реконструкцию, чтобы соединить две квартиры.

Смотрите видео ужасного пожара:

Смотрите фото из Риги /​ Фото LETA: