Смертельный пожар в хостеле в Риге: жуткие кадры с места трагедии
В столице Латвии Риге вспыхнул пожар в хостеле. Огонь унес жизнь 8 человек, еще около 10 пострадали, большинство из них – иностранцы.
Источник:DELFI
Возгорание произошло утром 28 апреля на улице Меркель. Спасатели получили вызов около 5 утра.
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Пламя охватило верхний этаж и крышу
На верхнем этаже 6-этажного дома пламя охватило квартиру, также горела крыша. В этом доме находится ряд офисов и хостел под названием Japanese Style Centrum.
Спасатели уже обнаружили 8 тел
Когда пожарные добрались до охваченных огнем помещений, то обнаружили 8 тел. Еще 9 человек удалось спасти и передать врачам. 6 из них – в состоянии средней тяжести. Пострадавшие либо получили ожоги, либо отравились продуктами горения. Всего из дома эвакуировали 24 человека. Пока власти подыскивают им временное жилье.
Как предварительно подсчитали спасатели, площадь пожара составила около 150 квадратных метров на крыше, и 100 – жилых помещений. С огнем боролись около 450 человек.
Смотрите видео ужасного пожара:
Смотрите фото из Риги / Фото LETA:
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