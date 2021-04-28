У столиці Латвії – Ризі спалахнула пожежа у хостелі. Вогонь забрав життя 8 осіб, ще близько 10 – постраждали, більшість з них – іноземці.

Займання сталось вранці 28 квітня на вулиці Меркель. Рятувальники отримали виклик близько 5 ранку.

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Полум'я охопило верхній поверх та дах

На верхньому поверсі 6-поверхового дому полум'я охопило квартиру, також горів дах. У цьому будинку розташована низка офісів та хостел під назвою Japanese Style Centrum.

Рятувальники вже виявили 8 тіл

Коли пожежники дістались до охоплених вогнем приміщень, то виявили 8 тіл. Ще 9 людей вдалось врятувати і передати лікарям. 6 з них – у стані середньої важкості. Потерпілі або отримали опіки, або отруїлись продуктами горіння. Загалом з будинку евакуювали 24 людини. Поки влада підшуковує їм тимчасове житло.

Як попередньо підрахували рятувальники, площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів на даху, та 100 – житлових приміщень. З вогнем боролись близько 450 осіб.

Важливо! У мерії Риги наголосили, що будівля перебуває у державній власності. Більшість постраждалих та загиблих – іноземці. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що у хостелі раніше проводили незаконну реконструкцію, аби з'єднати дві квартири.

Дивіться відео жахливої пожежі:

Дивіться фото з Риги / Фото LETA: