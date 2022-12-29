Как сообщила полиция Камбоджи, пожар произошел в казино-отеле Grand Diamond City в Пойпете. Произошло это поздно вечером в среду около 23:30 по местному времени.

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Десятки раненых и погибших

Предварительно в отчете полиции говорится, что в результате пожара погибли около 10 человек. Еще 30 получили ранения. Всего в гостинице на момент пожара находились около 400 человек.

Появившиеся в распоряжении журналистов кадры демонстрируют сооружение, которое охватило пламя. Пожарные изо всех сил пытались обуздать стихию. Кроме того, продолжали спасательные операции, буквально вырывая людей из объятий языков огня.

Пламя охватило сооружение отеля: смотрите видео

В местных СМИ сообщили, что во время пожара в гостинице находились также иностранные граждане. Источник в министерстве иностранных дел Таиланда отметил, что ведомство тесно сотрудничает с местными властями. Что касается раненых, то их перевезли в медицинские учреждения в провинции Са Каэо в Таиланде.

Жуткий пожар вспыхнул в гостинице в Камбодже: смотрите видео

At least ten guests of the Grand Diamond City Hotel and Casino in the Cambodian city of Poipet have died in a massive fire. Another 30 people are on the list of victims. pic.twitter.com/qR2xbr9X9t — Avia Pro - Breaking news (@avia_pro) December 29, 2022

Власти пытались контролировать огонь, в частности, отправляя пожарные машины с тайской стороны,

– сказали они.

Пожар в отеле унес жизни около 10 человек / Фото с твиттера

Пожар вспыхнул на первом этаже

Стало известно о том, откуда все началось. Как рассказал волонтер из тайской спасательной группы Ruamkatanyu Foundation, пожар взял свое начало на первом этаже. Впрочем, по коврам огонь распространился дальше, охватив многоэтажное здание.

Не первый пожар в развлекательных заведениях в последнее время

Следует заметить, что Камбоджа считается одним из беднейших государств Юго-Восточной Азии. А ее гражданам на официальном уровне запрещено играть в казино. Но это не помешало вдоль тайско-камбоджийской границы построить множество отелей-казино. Сам Пойпет – одно из популярнейших мест отдыха для посетителей из Таиланда.

Заметим, что в 2022 году пожар вспыхнул в развлекательных заведениях Таиланда и Вьетнама. Так, в августе в ночном клубе Таиланда огонь унес жизни 26 человек. Тогда сообщили о многих раненых. Что касается Вьетнама, то там в караоке-баре стихия убила 32 посетителя.