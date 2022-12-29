Як повідомила поліція Камбоджі, пожежа сталася у казино-готелі Grand Diamond City у Пойпеті. Сталося це пізно ввечері у середу близько 23:30 за місцевим часом.

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Десятки поранених і загиблих

Попередньо у звіті поліції йдеться про те, що внаслідок пожежі загинуло близько 10 людей. Ще 30 зазнали поранень. Загалом у готелі на момент пожежі перебувало близько 400 людей.

Кадри, які з'явилися у розпорядженні журналістів, демонструють споруду, яку охопило полум'я. Пожежники з усіх сил намагалися приборкати стихію. Крім того, продовжували рятувальні операції, буквально вириваючи людей з обіймів язиків вогню.

Полум'я охопило споруду готелю: дивіться відео

У місцевих ЗМІ повідомили, що під час пожежі у готелі перебували також іноземні громадяни. Джерело у міністерстві закордонних справ Таїланду зазначило, що відомство тісно співпрацює з місцевою владою. Що стосується поранених, то їх перевезли до медичних установ у провінції Са Каео у Таїланді.

Моторошна пожежа спалахнула у готелі у Камбоджі: дивіться відео

Влада намагалася контролювати вогонь, зокрема, надсилаючи пожежні машини з тайської сторони,

– сказали вони.

Пожежа у готелі забрала життя близько 10 людей / Фото з твітера

Пожежа спалахнула на першому поверсі

Стало відомо про те, звідки усе почалося. Як розповів волонтер з тайської рятувальної групи Ruamkatanyu Foundation, пожежа взяла свій початок на першому поверсі. Втім, по килимах вогонь поширився далі, охопивши багатоповерхову споруду.

Не перша пожежа у розважальних закладах останнім часом

Слід зауважити, що Камбоджа вважається однією з найбідніших держав Південно-Східної Азії. А її громадянам на офіційному рівні заборонено грати в казино. Але це не завадило уздовж тайсько-камбоджійського кордону побудувати безліч готелів-казино. Сам Пойпет – одне з найпопулярніших місць відпочинку для відвідувачів з Таїланду.

Зауважимо, що у 2022 році пожежі спалахували у розважальних закладах Таїланду та В'єтнаму. Так, у серпні у нічному клубі Таїланду вогонь забрав життя 26 людей. Тоді повідомили про багатьох поранених. Що стосується В'єтнаму, то там у караоке-барі стихія вбила 32 відвідувачів.