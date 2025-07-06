Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.

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Пожар на левом берегу Киева

На левом берегу Киева, в районе озера Алмазного, вспыхнул масштабный пожар в воскресенье, 6 июля. в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Пуховской, что в Деснянском районе столицы в 16:13.

На открытой местности загорелась бытовка, с последующим распространением огня на расположенную рядом техническую емкость,

– объяснили пожарные.

Ликвидация пожара в Киеве: смотрите фото ГСЧС

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в 17:11 на площади 100 квадратных метров. К тушению были привлечены 25 спасателей и 5 единиц основной и специальной техники.

В ГСЧС подчеркнули, что причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Также ранее сообщали, что в Киеве частично пропал свет, но в администрации заверили, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме и угрозы энергоснабжению города нет.