Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ ДСНС у Києві.

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Пожежа на лівому березі Києва

На лівому березі Києва, в районі озера Алмазного, спалахнула масштабна пожежа в неділю, 6 липня. до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській, що у Деснянському районі столиці о 16:13.

На відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність,

– пояснили вогнеборці.

Ліквідація пожежі в Києві: дивіться фото ДСНС

Співробітники ДСНС ліквідували пожежу о 17:11 на площі 100 квадратних метрів. До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки.

У ДСНС підкреслили, що причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Також раніше повідомляли, що в Києві частково зникло світло, але в адміністрації запевнили, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі та загрози енергопостачанню міста немає.