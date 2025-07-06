Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та Київтеплоенерго.

Дивіться також На Троєщині у Києві сильний дим: частина Дніпровського району без світла, – ЗМІ

У Києві частково зникло світло

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на лівому березі Дніпра у Києві на кількох вулицях зникло світло у житлових будинках. Фахівці наразі оцінюють орієнтовний час відновлення електропостачання.

Ткаченко додав, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу у Києві локалізовано.

ТЕЦ-6 працює у штатному режимі. Загрози енергопостачанню Києва немає,

– заявили у Київтеплоенерго.

Там підкремлили, що пожежа сталася поза територією ТЕЦ-6.

"Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає", – додали у компанії.

Нагадаємо, над Троєщиною у Києві 6 липня здійнялася велика хмара диму. Очевидці повідомляли, що чуливибухи.

"Вибух, про який пишуть наразі телеграм-канали до ТЕЦ-6 не має стосунку. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ",

– заявив мер міста Віталій Кличко.