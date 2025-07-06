Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та ЗМІ.

До теми В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: яких областей це стосується

Що відомо про дим на Троєщині у Києві

Після 16 години місцеві телеграм-канали написали, що на Троєщині у Києві чули гучний звук. Після цього там піднявся величезний стовп сірого диму.

Очевидці писали, що сильна пожежа була біля озера Алмазного. Після цього стало відомо, що частина Дніпровського району лишилася без світла.

Сильний дим на Троєщині у Києві / Фото з місцевих телеграм-каналів

У мережі припускали, що вибух нібито міг статися на київській ТЕЦ-6. Однак міський голова Києва Віталій Кличко спростував цю інформацію.

Вибух, про який пишуть наразі телеграм-канали до ТЕЦ-6 не має стосунку. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ,

– заявив мер.

Вибух не стався на території ТЕЦ-6: дивіться відео

Кличко наголосив, що постраждалих унаслідок інциденту наразі немає. Екстрені служби працюють на місці.

Кадри диму на Троєщині, які фіксували очевидці: дивіться відео