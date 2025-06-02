Як повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі 24 Каналу, на території ТРЦ в технологічній кишені біля рамби, де зберігалися сміттєві баки, сталося загоряння пластикових контейнерів.

Дивіться також Росіяни вдарили по підрозділу рятувальників у Нікополі

Пожежа в ТРЦ на Оболоні

За словами Петрова, пожежа була швидко погашена. Для ліквідації загоряння було залучено одну одиницю техніки та 6 рятувальників. На щастя, постраждалих немає. Представник ДСНС пояснив, що густий чорний дим утворився саме через те, що горів пластик. Розповсюдження вогню на будівлю самого ТРЦ не було.

Пожежа на Оболоні / Фото соцмережі

Пожежа на території ТРЦ: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно у Києві у Подільському районі міста стався обвал балкона триповерхового житлового будинку. Разом із балконом на землю впав чоловік, який на ньому перебував. Ним виявився громадянин США, кінорежисер Кріс Волтерс. Американець отримав струс мозку, перелом пальця на нозі та забої.