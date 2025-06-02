Как сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии 24 Каналу, на территории ТРЦ в технологическом кармане возле рамбы, где хранились мусорные баки, произошло возгорание пластиковых контейнеров.

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Пожар в ТРЦ на Оболони

По словам Петрова, пожар был быстро потушен. Для ликвидации возгорания было привлечено одну единицу техники и 6 спасателей. К счастью, пострадавших нет. Представитель ГСЧС объяснил, что густой черный дым образовался именно из-за того, что горел пластик. Распространения огня на здание самого ТРЦ не было.

Пожар на Оболони / Фото соцсети

Пожар на территории ТРЦ: смотрите видео

Напомним, недавно в Киеве в Подольском районе города произошел обвал балкона трехэтажного жилого дома. Вместе с балконом на землю упал находившийся на нем человек. Им оказался гражданин США, кинорежиссер Крис Уолтерс. Американец получил сотрясение мозга, перелом пальца на ноге и ушибы.