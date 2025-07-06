Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы и СМИ.

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Что известно о дыме на Троещине в Киеве

После 16 часов местные телеграм-каналы написали, что на Троещине в Киеве слышали громкий звук. После этого там поднялся огромный столб серого дыма.

Очевидцы писали, что сильный пожар был возле озера Алмазного. После этого стало известно, что часть Днепровского района осталась без света.

Сильный дым на Троещине в Киеве / Фото из местных телеграм-каналов

В сети предполагали, что взрыв якобы мог произойти на киевской ТЭЦ-6. Однако городской голова Киева Виталий Кличко опроверг эту информацию.

Взрыв, о котором пишут сейчас телеграм-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ,

– заявил мэр.

Кличко отметил, что пострадавших в результате инцидента пока нет. Экстренные службы работают на месте.