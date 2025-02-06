Сейчас огонь тушат спасатели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
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Что говорят спасатели о пожаре в Киевской области
В ГСЧС отметили, что спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Фастовец на улице Шевченко. К месту происшествия были направлены дежурные караулы нескольких пожарно-спасательных частей.
По прибытии спасатели установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400 квадратных метров,
– указано в сообщении.
Каким было возгорание в Киевской области / Фото ГСЧС
Сейчас ликвидация пожара все еще продолжается. К тушению привлечены 23 спасателя из личного состава и 7 единиц техники.
Пожар в Киевской области в центре управления отходами / Видео ГСЧС
К слову, ранее в Киеве загорелся грузовик на Кольцевой дороге в направлении Жулянского путепровода. Причиной возгорания стала техническая неисправность в транспортном средстве.