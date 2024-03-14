Ужасное зрелище: в Днепре пылает крыша многоэтажки
Источник:Общественное
Чрезвычайная ситуация произошла в Днепре. Там загорелся многоэтажный дом.
Журналисты сообщили, что в городе вспыхнул огромный пожар.
Смотрите также "Давно не было такого нашествия": враг усиливает давление на Таврическом направлении
Длинные языки пламени
Как отмечают в издании, инцидент произошел в доме на перекрестке улицы Ефремова и проспекта Яворницкого.
В ГСЧС Днепропетровской области уточнили, что загорелась крыша многоэтажки. На данный момент информации о пострадавших нет.
Пламя охватило крышу многоэтажки / Фото Суспільне
Местные телеграмм-каналы распространяют кадры с места происшествия. На них видно, как мощно пылает многоэтажный дом. Кроме того, там предполагают, что пожар сначала произошел в квартире, а потом перекинулся на крышу.
Чрезвычайная ситуация в Днепре: видео соцсети
В Берлине сгорел приют для беженцев
12 марта в немецкой столице произошло возгорание в приюте для беженцев, расположенном на территории бывшего аэропорта Тегель.
Известно, что пламя охватило именно тот зал, где жили украинские граждане. Палаточный городок украинцев, который сгорел, вмещал 380 человек.
В тушении огня принимали участие 110 специалистов экстренных служб.
Всего в пунктах временного размещения украинских беженцев и просителей убежища размещено почти 7 000 человек.
К счастью, все люди вовремя эвакуировались. В полиции рассказали, что у нескольких людей подозревали отравление дымом.
Жителям палаток уже предоставили альтернативное жилье.
В российской Твери сгорел 17-этажный дом: что известно
- 14 марта днем в российском городе Тверь случилось так называемое "чипе". Там вспыхнул 17-этажный дом. Пламя охватило всю стену дома.
- Сеть заполнили апокалиптические кадры с места инцидента. Огонь был настолько мощный, что напоминал извержение вулкана.
- Российские местные каналы предполагали, что пожар мог вызвать утеплитель в недострое.
- Были также другие версии. Предполагали, что возгорание произошло из-за битума или строительной сетки.
- Также не исключают, что это мог быть поджог.
- В то же время источники отмечали, что пострадавших нет, поскольку дом еще строится. А рабочие успели вовремя покинуть здание.