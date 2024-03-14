Ужасное зрелище: в Днепре пылает крыша многоэтажки

Чрезвычайная ситуация произошла в Днепре. Там загорелся многоэтажный дом.

Журналисты сообщили, что в городе вспыхнул огромный пожар.

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Длинные языки пламени

Как отмечают в издании, инцидент произошел в доме на перекрестке улицы Ефремова и проспекта Яворницкого.

В ГСЧС Днепропетровской области уточнили, что загорелась крыша многоэтажки. На данный момент информации о пострадавших нет.

Пламя охватило крышу многоэтажки / Фото Суспільне

Местные телеграмм-каналы распространяют кадры с места происшествия. На них видно, как мощно пылает многоэтажный дом. Кроме того, там предполагают, что пожар сначала произошел в квартире, а потом перекинулся на крышу.

Чрезвычайная ситуация в Днепре: видео соцсети

В Берлине сгорел приют для беженцев

12 марта в немецкой столице произошло возгорание в приюте для беженцев, расположенном на территории бывшего аэропорта Тегель.

Известно, что пламя охватило именно тот зал, где жили украинские граждане. Палаточный городок украинцев, который сгорел, вмещал 380 человек.

В тушении огня принимали участие 110 специалистов экстренных служб.

Всего в пунктах временного размещения украинских беженцев и просителей убежища размещено почти 7 000 человек.

К счастью, все люди вовремя эвакуировались. В полиции рассказали, что у нескольких людей подозревали отравление дымом.

Жителям палаток уже предоставили альтернативное жилье.

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