Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Там также обнародовали соответствующие кадры.

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Как произошел инцидент

По данным спасателей, в Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Известно, что в результате этого есть раненые.

Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс),

– говорится в сообщении.

Пожар в лесничестве в Харьковской области / Фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что вышеупомянутый пожар в лесничестве охватил 290 гектаров хвойной подстилки и 20 гектаров камыша. Согласно обнародованной информации, по состоянию на 17:00 продолжается горение площадью 30 гектаров.

"На месте работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства", – резюмировали там.

К слову, 18 апреля в результате утренней российской атаки на гражданском предприятии в Харькове вспыхнул пожар. Представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко сообщал, что он охватывал площадь 500 квадратных метров.