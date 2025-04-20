Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Там також оприлюднили відповідні кадри.

Дивіться також Горить музей просто неба: у Канаді пожежа в Селі спадщини української культури

Як стався інцидент

За даними рятувальників, у Балаклійському лісництві під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Відомо, що внаслідок цього є поранені.

Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес),

– ідеться у повідомленні.

Пожежа у лісництві на Харківщині / Фото ДСНС

У ДСНС зазначили, що вищезгадана пожежа у лісництві охопила 290 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету. Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на 17:00 триває горіння площею 30 гектарів.

"На місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства", – резюмували там.

До слова, 18 квітня внаслідок ранкової російської атаки на цивільному підприємстві у Харкові спалахнула пожежа. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко повідомляв, що вона охоплювала площу 500 квадратних метрів.