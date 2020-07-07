Пожар на Луганщине: огонь приблизился к Северодонецку, ситуация критическая – фото, видео
Пожар, который вспыхнул 6 июля охватил около сотни гектаров леса в Новоайдарском районе на Луганщине. Сейчас огонь подступает к окраинам Северодонецка. Уже известно о четырех погибших и более 20 пострадавших.
Полиция перекрывает автомобильные пути. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
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Какова ситуация с пожаром вокруг Северодонецка
- Правоохранители перекрыли дороги в направлении из Северодонецка на Новоайдар и село Пурдовка.
- В районе Чистого озера возле Северодонецка и в районе Боровского огонь с поля перекинулся на забор жилого дома.
- Сейчас проводится эвакуация жителей поселка Смолянинове. Там ситуация обостряется.
Смотрите видео по ликвидации пожара возле поселка Смолянинове:
Что известно о пожаре на Луганщине: главное
- В Луганской области в Новоайдарском районе бушует лесной пожар. Пламя уже унесло жизни четырех человек.
- В Новоайдарскую больницу отпривили 21 местного жителя: 15 детей, шестеро взрослых, один мужчина находится в тяжелом состоянии.
- Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в селе Смолянинове.
- К борьбе с пожаром привлекли 361 человека и 85 единиц техники. Помогать спасать населенные пункты отправились спасатели из Харьковщины, Донетчины, Днепропетровщины и Полтавщины – 220 человек и 37 автоцистерн.