Пожар, который вспыхнул 6 июля охватил около сотни гектаров леса в Новоайдарском районе на Луганщине. Сейчас огонь подступает к окраинам Северодонецка. Уже известно о четырех погибших и более 20 пострадавших.

Полиция перекрывает автомобильные пути. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай. К теме Масштабный лесной пожар на Луганщине: людей эвакуируют из домов – видео, фото Какова ситуация с пожаром вокруг Северодонецка Правоохранители перекрыли дороги в направлении из Северодонецка на Новоайдар и село Пурдовка.

В районе Чистого озера возле Северодонецка и в районе Боровского огонь с поля перекинулся на забор жилого дома.

Сейчас проводится эвакуация жителей поселка Смолянинове. Там ситуация обостряется. Обратите внимание! Северодонецк с трех сторон окружен хвойными лесами, которые очень легко воспламеняются. Смотрите видео по ликвидации пожара возле поселка Смолянинове: Что известно о пожаре на Луганщине: главное В Луганской области в Новоайдарском районе бушует лесной пожар. Пламя уже унесло жизни четырех человек.

В Новоайдарскую больницу отпривили 21 местного жителя: 15 детей, шестеро взрослых, один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в селе Смолянинове.

К борьбе с пожаром привлекли 361 человека и 85 единиц техники. Помогать спасать населенные пункты отправились спасатели из Харьковщины, Донетчины, Днепропетровщины и Полтавщины – 220 человек и 37 автоцистерн.