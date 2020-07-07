Пожежа на Луганщині розгорілась з новою силою / ДСНС

Пожежа, яка спалахнула 6 липня охопила близько сотні гектарів лісу в Новоайдарському районі на Луганщині. Зараз вогонь підступає до околиць Сєвєродонецька. Вже відомо про чотирьох загиблих і понад 20 постраждалих.