Пожежа на Луганщині: вогонь наблизився до Сєвєродонецька, ситуація критична – фото, відео
Пожежа, яка спалахнула 6 липня охопила близько сотні гектарів лісу в Новоайдарському районі на Луганщині. Зараз вогонь підступає до околиць Сєвєродонецька. Вже відомо про чотирьох загиблих і понад 20 постраждалих.
Поліція перекриває автомобільні шляхи. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
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Яка ситуація з пожежею навколо Сєвєродонецька
- Правоохоронці перекрили дороги в напрямку з Сєвєродонецька на Новоайдар та село Пурдівка.
- У районі Чистого озера біля Сєвєродонецька та в районі Борівського вогонь з поля перекинувся на паркан житлового будинку.
- Наразі проводиться евакуація мешканців селища Смолянинове. Там ситуація загострюється.
Дивіться відео з ліквідації пожежі біля селища Смолянинове:
Що відомо про пожежу на Луганщині: головне
- У Луганській області в Новоайдарському районі вирує лісова пожежа. Полум'я вже забрало життя чотирьох людей.
- До Новоайдарської лікарні відпривили 21 місцевого жителя: 15 дітей, шестеро дорослих, один чоловік перебуває у важкому стані.
- Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у селі Смолянинове.
- До боротьби з пожежею залучили 361 людину та 85 одиниць техніки. Допомагати рятувати населені пункти вирушили рятувальники з Харківщини, Донеччини, Дніпропетровщини та Полтавщини – 220 осіб та 37 автоцистерн.