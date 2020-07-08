В Луганскую область, где произошел масштабный пожар, прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал компенсацию пострадавшим.

О жертвах пожара и разрушениях

По словам Зеленского, количество жертв пожара в Луганской области возросло до 5 человек. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает 24 канал.

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До этого было известно о четырех погибших. Тело пятого погибшего обнаружили только утром в среду, 8 июля.

Кроме того, в результате пожара было разрушено 24 дома. Еще 59 значительно повреждено.

О компенсации пострадавшим

Зеленский пообещал выделить по 300 тысяч гривен семьям, которые потеряли дома в этом пожаре. Еще по 20 тысяч гривен получат пострадавшие для поддержки.

Президент пообещал и компенсации семьям погибших. Но сумму не назвал.

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