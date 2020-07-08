Зеленский пообещал компенсации жертвам пожара на Луганщине – кому и сколько
В Луганскую область, где произошел масштабный пожар, прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал компенсацию пострадавшим.
О жертвах пожара и разрушениях
По словам Зеленского, количество жертв пожара в Луганской области возросло до 5 человек. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает 24 канал.
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До этого было известно о четырех погибших. Тело пятого погибшего обнаружили только утром в среду, 8 июля.
Кроме того, в результате пожара было разрушено 24 дома. Еще 59 значительно повреждено.
О компенсации пострадавшим
Зеленский пообещал выделить по 300 тысяч гривен семьям, которые потеряли дома в этом пожаре. Еще по 20 тысяч гривен получат пострадавшие для поддержки.
Президент пообещал и компенсации семьям погибших. Но сумму не назвал.
Что известно о пожаре в Луганской области: главное
- Огонь вспыхнул еще 6 июля возле села Осколоновка. Утром 7 июля пожар был локализован, однако вечером он разошелся с новой силой. Все из-за ветра – в день пожара на Луганщине бушевал сильный ветер до 25 метров в секунду, лес загорелся буквально за несколько секунд.
- По состоянию на утро 8 июля ситуация контролируется.
- Возгорание охватило около 50 гектаров территории Боровского и Ахтырского лесничеств в районе села Осколоновка, а также около 40 гектаров лесов Капитановского лесничества вблизи села Капитаново. Пламя уже добралось до Северодонецка.
- Из-за порывистого ветра и жары огонь перекинулся на жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.
- Среди причин рассматривают поджог.
- На тушение возгораний вылетели два пожарных самолета ГСЧС из Краматорска. Всего в тушении задействованы 1 тысяча 125 человек и 201 единица техники из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областей. По информации пресс-центра штаба ООС в ликвидации пожара задействованы 444 военных.