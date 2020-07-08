Зеленський пообіцяв компенсації жертвам пожежі на Луганщині – кому та скільки
До Луганської області, де сталася масштабна пожежа, прибув Президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв компенсацію постраждалим.
Про жертв пожежі та руйнування
За словами Зеленського, кількість жертв пожежі в Луганській області зросла до 5 осіб. Про це він заявив піл час спілкування з журналістами, повідомляє 24 канал.
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До цього було відомо про чотирьох загиблих. Тіло п'ятого загиблого виявили лише зранку у середу, 8 липня.
Окрім того, внаслідок пожежі було зруйновано 24 будинки. Ще 59 мають значні ушкодження.
Про компенсації постраждалим
Зеленський пообіцяв виділити по 300 тисяч гривень родинам, які втратили домівки в цій пожежі. Ще по 20 тисяч гривень отримають постраждалі для підтримки.
Президент пообіцяв і компенсації родинам загиблих. Але суми не назвав.
Що відомо про пожежу у Луганській області: головне
- Вогонь спалахнув ще 6 липня поблизу села Осколонівка. Вранці 7 липня пожежу локалізували, однак надвечір вона розійшлася з новою силою. Все через вітри – у день пожежі на Луганщині вирував сильний вітер до 25 метрів за секунду, ліс спалахував буквально за декілька секунд.
- Станом на ранок 8 липня ситуація контрольована.
- Вогонь охопив приблизно 50 гектарів території Боровського та Охтирського лісництв в районі села Осколонівка, а також приблизно 40 гектарів лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Полум'я дісталося й околиць Сєвєродонецька.
- Через поривчатий вітер та спеку вогонь перекинувся на житловий сектор селищ Вовче та Смолянинове Новоайдарського району.
- Серед причин розглядають підпал.
- На гасіння займань вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська. Загалом до гасіння залучено 1 тисяча 125 чоловік та 201 одиниця техніки з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей. За інформацією пресцентру штабу ООС на ліквідації пожежі задіяні 444 військових.