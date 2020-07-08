До Луганської області, де сталася масштабна пожежа, прибув Президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв компенсацію постраждалим.

Про жертв пожежі та руйнування

За словами Зеленського, кількість жертв пожежі в Луганській області зросла до 5 осіб. Про це він заявив піл час спілкування з журналістами, повідомляє 24 канал.

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До цього було відомо про чотирьох загиблих. Тіло п'ятого загиблого виявили лише зранку у середу, 8 липня.

Окрім того, внаслідок пожежі було зруйновано 24 будинки. Ще 59 мають значні ушкодження.

Про компенсації постраждалим

Зеленський пообіцяв виділити по 300 тисяч гривень родинам, які втратили домівки в цій пожежі. Ще по 20 тисяч гривень отримають постраждалі для підтримки.

Президент пообіцяв і компенсації родинам загиблих. Але суми не назвав.

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