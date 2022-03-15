Пожар в многоэтажке в Святошинском районе локализовали: спасены 46 человек
15 марта 2022 , 11:04Читати новину українською
Источник:пресс-служба ГСЧС
Спасателям удалось локализовать пожар в многоэтажке в Святошинском районе столицы. ГСЧС удалось спасти 46 человек.
Такую информацию сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в 9:50 утра 15 марта. К сожалению, два человека погибли.
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Из-за обстрела врага в шестнадцатиэтажном жилом доме Святошинского района Киева возник масштабный пожар. К тушению ГСЧС привлекли 88 пожарных, а также 18 единиц соответствующей техники.
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