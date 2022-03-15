Пожар в многоэтажке в Святошинском районе локализовали: спасены 46 человек

Спасателям удалось локализовать пожар в многоэтажке в Святошинском районе столицы. ГСЧС удалось спасти 46 человек.

Такую информацию сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в 9:50 утра 15 марта. К сожалению, два человека погибли.

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Из-за обстрела врага в шестнадцатиэтажном жилом доме Святошинского района Киева возник масштабный пожар. К тушению ГСЧС привлекли 88 пожарных, а также 18 единиц соответствующей техники.

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