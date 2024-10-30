Об этом сообщает Sky News. BAE Systems является одним из крупнейших в мире оборонных подрядчиков.

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В Британии вспыхнул пожар на верфи

В полиции графства Камбрии заявили, что в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на среду, жертв и ядерной опасности нет.

Правоохранители добавили, что сотрудники верфи эвакуированы и посоветовали людям, которые живут неподалеку, "оставаться дома, пока экстренные службы реагируют на инцидент, держать двери и окна закрытыми".

Отмечается, что компания производит огромное количество военной техники, включая атомные подводные лодки, истребители, и корабли, оружие и боеприпасы.

В Барроу-ин-Фернесс компания строит атомные подводные лодки Astute и Dreadnought для ВМС Великобритании.

С 1963 года BAE Systems построила почти все, кроме трех, атомных подводных лодок Королевского флота Британии.