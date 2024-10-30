Про це повідомляє Sky News. BAE Systems є одним із найбільших у світі оборонних підрядників.

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У Британії спалахнула пожежа на верфі

У поліції графства Камбрії заявили, що внаслідок пожежі, що спалахнула в ніч на середу, жертв і ядерної небезпеки немає.

Правоохоронці додали, що співробітників верфі евакуйовано і порадили людям, які живуть неподалік, «залишатися вдома, поки екстрені служби реагують на інцидент, тримати двері та вікна зачиненими».

Зазначається, що компанія виробляє величезну кількість військової техніки, включаючи атомні підводні човни, винищувачі, танки та кораблі, зброю та боєприпаси.

У Барроу-ін-Фернесс компанія будує атомні підводні човни Astute і Dreadnought для ВМС Великої Британії.

З 1963 року BAE Systems побудувала майже всі, крім трьох, атомних підводних човнів Королівського флоту Британії.