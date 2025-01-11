Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНН и соцсети.

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Что известно о пожаре на Драгобрате

Как пишут в сети, вероятно, пожар произошел из-за взрыва баллона с газом. Предварительно, людей из пострадавшего от огня, а также из соседнего, удалось эвакуировать. Как утверждается, был риск распространения огня и на него. Очевидцы также говорят, что кого-то из посетителей отеля якобы выносили из здания на носилках.

В ГУ ГСЧС Закарпатской области сообщили, что ликвидация пожара спасателями продолжается.

Ликвидация пожара еще продолжается. По предварительной информации, погибших или травмированных нет. Детали будут позже, после завершения работы пожарных,

– сообщили в ГУ ГСЧС.

Пожар на Драгобрате: смотрите видео

Сообщается, что из отеля эвакуировали 20 человек.

Горит отель: смотрите видео