На улице Б. Петрова работали 42 специалиста и 9 единиц техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское МЧС.

Новости к теме Масштабная атака дронов на Сочи: на нефтебазе возник пожар

Что известно о пожаре на газораспределительной станции?

Как сообщило МЧС России, в якобы превентивных целях из соседнего дома по улице Чернореченской эвакуируют жителей. Известно, что огонь потушили, а 235 жителей, из них 20 детей удалось эвакуировать.

В России возник пожар на газораспределительной подстанции: видео очевидцев

К слову, в понедельник, 28 июля, в Кстово, что под Нижним Новгородом, также вспыхнул пожар. После 16:30 паблики сообщили о возгорании в районе Приволжского. Местные публиковали видео, на которых видно большой столб дыма, поднимающийся над городом.

Впоследствии стало известно, что возгорание произошло на территории 210-го военного учебного центра. Именно там проходят подготовку и переподготовку военнослужащие по инженерным специальностям – саперы, понтонеры, специалисты по маскировке, минно-взрывного дела и других инженерных направлений.

Интересно, что российские СМИ убеждали, что горел "гаражный бокс" с автомобилями. Сообщалось об одном пострадавшем, которого доставили в больницу.