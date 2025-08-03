На вулиці Б. Петрова працювали 42 спеціалісти та 9 одиниць техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське МНС.

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Що відомо про пожежу на газорозподільній станції?

Як повідомило МНС Росії, у нібито превентивних цілях із сусіднього будинку по вулиці Чорноріченській евакуюють мешканців. Наразі відомо, що вогонь загасили, а 235 мешканців, з них 20 дітей вдалося евакуювати.

У Росії виникла пожежа на газорозподільній підстанції: відео очевидців

До слова, у понеділок, 28 липня, у Кстово, що під Нижнім Новгородом, також спалахнула пожежа. Опісля 16:30 пабліки повідомили про загоряння у районі Приволжського. Місцеві публікували відео, на яких видно великий стовп диму, що здіймається над містом.

Згодом стало відомо, що загоряння сталося на території 210-го військового навчального центру. Саме там проходять підготовку та перепідготовку військовослужбовці за інженерними спеціальностями – сапери, понтонери, фахівці з маскування, мінно-вибухової справи та інших інженерних напрямків.

Цікаво, що російські ЗМІ переконували, що горів "гаражний бокс" з автомобілями. Повідомлялося про одного постраждалого, якого доправили до лікарні.