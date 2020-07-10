В Луганской области горит лес. Огонь наносит вред не только людям, но и природе. Каковы будут последствия этого пожара, рассказывает эколог.

В Украине продолжают гореть леса. После ужасных пожаров в Чернобыльской зоне и на Житомирщине огонь уничтожает все живое на Луганщине. Сайт 24 канала попросил эколога Александра Соколенко рассказать о нюансах этого аномального явления.

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Пожар возник возле города Северодонецка, в Новоайдарском районе, где растут сосновые леса. По официальным данным, в результате трагедии погибли пять человек. Многие люди получили ожоги.

Пожарный в Луганской области / фото Луганская ОГА

Стихия наносит ущерб хозяйству и жилым домам – люди остаются без жилья. Но больше всего страдает сам лес.

Каковы будут последствия пожара на Луганщине

Эколог Александр Соколенко рассказал, что сосновые деревья очень хорошо горят, если создаются условия для этого. Это и высокая температура, которая держится длительное время, и ветер. Лесная подстилка в такой местности идеально подходит для распространения огня. Он переходит очень быстро. Пожары в таких лесах слишком опасны – их погасить сложно.

Соответствующие условия на этой территории были, но эколог уверяет, что причина такой беды – поджог.

Такие пожары в 99% случаев происходят из-за умышленного поджога. Маловероятно, что это была гроза и молния попала в дерево. Это возможно, но происходит очень редко,

– сказал Александр Соколенко.

Он добавил, что причиной пожаров в Чернобыльской зоне и на Житомирщине также был поджог.

В природное происхождение огня мало кто верит – есть разные версии: или лес подожгли пророссийские боевики, или это сделали по неосторожности фермеры, или намеренно кто-то поджег траву, как это было в Чернобыльской зоне.

Пожар на Луганщине уничтожает дома / Фото Луганская ОГА

Пожар на Луганщине / Фото МВД

Впрочем, ни одна версия еще не подтверждена. Известно лишь то, что боевики сначала отказывались прекратить стрельбу, чтобы дать возможность самолетам тушить огонь. Но, похоже, договорились. Президент Владимир Зеленский дал на это добро.

Какими будут последствия трагедии будет зависеть как быстро пожарным удастся потушить огонь, но очевидно, что лес будет очень трудно восстановить, на это нужно много лет, а в результате такого пожара деревья не выживают и после этого необходимо будет делать санитарную рубку и сажать их заново, объясняет эксперт.

Меньше пострадает степь, она восстановится самостоятельно через один сезон, а вот вся флора и фауна в эпицентре пожара погибнет,

– подчеркнул Александр Соколенко.

Пожар в зоне боевых действий

Эпицентр пожара находится недалеко от линии фронта – это 20-30 километров. Ранее на этой территории также были военные действия. Эти обстоятельства добавляют особой опасности для людей и природы.

Огонь не могут потушить третий день / Фото А. Ковалев

Пожарные имеют дело не только с огнем, но и с минами, которые не разорвались, и другими боеприпасами, которые могут сработать от пламени.

"Пожарные должны работать в такой же защите, как при тушении пожаров на полигонах и военных складах – в специальных пожарных танках, а авиация не будет опускаться ниже 100 метров", – подчеркнул директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев, передает BBC News Украина.

Что известно о лесных пожарах на Луганщине: коротко