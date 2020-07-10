В Луганській області горить ліс. Вогонь завдає шкоди не тільки людям, а й природі. Які будуть наслідки цієї пожежі, розповідає еколог.

В Україні продовжують горіти ліси. Після жахливих пожеж у Чорнобильській зоні й на Житомирщині вогонь знищує все живе на Луганщині. Сайт 24 каналу попросив еколога Олександра Соколенка розповісти про нюанси цього аномального явища.

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Пожежа виникла неподалік міста Севєродонецька, у Новоайдарському районі де ростуть соснові ліси. За офіційними даними, внаслідок трагедії загинуло п’ять людей. Багато людей отримали опіки.

Пожежник у Луганській області / фото: Луганська ОДА

Стихія завдає шкоди господарству й житловим будинкам – люди лишаються без оселі. Але найбільше страждає сам ліс.

Які будуть наслідки пожежі на Луганщині

Еколог Олександр Соколенко розповів, що соснові дерева дуже добре горять, якщо складаються умови для цього. Це і висока температура, яка тримається тривалий час та вітер. Лісова підстілка у такій місцевості ідеально підходить для розповсюдження вогню. Він переходить дуже швидко. Пожежі в таких лісах є надто небезпечними – їх погасити складно.

Відповідні умови на цій території були, але еколог запевняє, що причина такої біди – підпал.

Такі пожежі у 99% випадків стаються через навмисний підпал. Малоймовірно, що це була гроза й блискавка улучила у дерево. Це можливо, але стається дуже рідко,

– сказав Олександр Соколенко.

Він додав, що причиною пожеж у Чорнобильській зоні й на Житомирщині також був підпал.

У природне походження вогню мало хто вірить – є різні версії: ліс підпалили проросійські бойовики або ж це зробили з необережності фермери або навмисно хтось підпалив траву, як це було у Чорнобильській зоні.

Пожежа на Луганщині знищує будинки / Фото Луганська ОДА

Пожежа на Луганщині / Фото МВС

Втім, жодна версія ще не підтверджена. Відомо лише те, що бойовики спочатку відмовлялись припинити стрільбу аби дати можливість літакам гасити вогонь. Але, схоже, домовились. Президент Володимир Зеленський дав на це добро.

Якими будуть наслідки трагедії буде залежати як швидко пожежникам вдасться потушити вогонь, але очевидно, що ліс буде дуже важко відновити, на це потрібно багато років, а у результаті такої пожежі дерева не виживають й після цього необхідно буде робити санітарну рубку й саджати їх заново, пояснює експерт.

Найменше постраждає степ, він відновиться самостійно через один сезон, а от уся флора й фауна в епіцентрі пожежі загине,

– підкреслив Олександр Соколенко.

Пожежа у зоні бойових дій

Епіцентр пожежі знаходиться неподалік від лінії фронту – це 20-30 кілометрів. Раніше на цій території також були військові дії. Ці обставини додають особливої небезпеки для людей й природи.

Вогонь не можуть потушити третій день / Фото О. Ковальов

Пожежники мають справу не лише з вогнем, а й з мінами, які не розірвалися та іншими боєприпасами, які можуть спрацювати від полум’я.

"Пожежники мають працювати у такому ж захисті, як при гасінні пожеж на полігонах і військових складах" – у спеціальних пожежних танках, а авіація не має опускатися нижче 100 метрів, підкреслив директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев, передає BBC News Україна.

Що відомо про лісові пожежі на Луганщині: коротко