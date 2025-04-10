Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Также в сети обнародовали соответствующие кадры, на которых видно возгорание на объекте.

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Что известно о пожаре на НПЗ

По данным росСМИ, на территории объекта горела колонна технологической установки на высоте около 50 метров, из которой вытекал бензин. Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре: смотрите видео

По состоянию на сейчас, согласно обнародованной информации, пожар ликвидировали. Причины возгорания не указывают. Также информации о пострадавших или погибших в результате этого не публиковали.

На объекте ликвидировали возгорание: смотрите видео

К слову, напомним, ночью 9 апреля дроны атаковали несколько российских регионов, включая Энгельс, Краснодарский край и Ростовскую области, где слышали взрывы. В Приморско-Ахтарске, откуда запускают "Шахеды", и в Славянске-на-Кубани, где расположен НПЗ, который уже неоднократно атаковали дроны, также раздавались взрывы.