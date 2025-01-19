Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о пожаре, который уничтожил старинную церковь

Спасатели рассказали, что на момент прибытия 148-летнее здание было полностью охвачено огнем. Пожар локализовали в 06:15, а ликвидировали более чем через 9 часов – в 15:23.

Огонь полностью уничтожил церковь и ее имущество. К счастью, жертв и пострадавших нет,

– пишут в ГСЧС.

Причины пожара устанавливаются.

На Ровенщине горела старинная церковь / фото ГСЧС

Церковь была уничтожена дотла / фото ГСЧС

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Заметим, в этот же день во Львове, на улице Над Джерелом, произошел пожар в двухэтажном модульном доме для переселенцев. В результате пожара никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.