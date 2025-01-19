Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Что известно о пожаре, который уничтожил старинную церковь
Спасатели рассказали, что на момент прибытия 148-летнее здание было полностью охвачено огнем. Пожар локализовали в 06:15, а ликвидировали более чем через 9 часов – в 15:23.
Огонь полностью уничтожил церковь и ее имущество. К счастью, жертв и пострадавших нет,
– пишут в ГСЧС.
Причины пожара устанавливаются.
На Ровенщине горела старинная церковь / фото ГСЧС
Церковь была уничтожена дотла / фото ГСЧС
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Заметим, в этот же день во Львове, на улице Над Джерелом, произошел пожар в двухэтажном модульном доме для переселенцев. В результате пожара никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.