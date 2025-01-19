Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про пожежу, яка знищила старовинну церкву

Рятувальники розповіли, що на момент прибуття 148-річна будівля була повністю охоплена вогнем. Пожежу локалізували о 06:15, а ліквідували більше як через 9 годин – о 15:23.

Вогонь повністю знищив церкву та її майно. На щастя, жертв і постраждалих немає,

– пишуть у ДСНС.

Причини пожежі встановлюються.

На Рівненщині горіла старовинна церква / фото ДСНС

Церква була знищена вщент / фото ДСНС

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Зауважимо, цього таки дня у Львові, на вулиці Над Джерелом, сталася пожежа в двоповерховому модульному будинку для переселенців. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про причини загоряння не повідомляється.