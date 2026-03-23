Под Ростовом вспыхнули склады с горючим: столб густого дыма виден за сотни метров
- В селе Крым Ростовской области загорелись склады горюче-смазочных материалов, причины пожара неизвестны.
- Местные жители сообщают о дыме и взрывах, пожар начался около 11:15.
В понедельник, 23 марта, в селе Крым Ростовской области вспыхнул масштабный пожар: там загорелись склады горюче-смазочных материалов.
Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.
Что произошло под Ростовом?
Сейчас о причинах пожара российское МЧС не сообщает.
В то же время местные жители в соцсетях активно публикуют фото и видео, на которых можно увидеть дым, распространяющийся на сотни метров от места возгорания.
По предварительным данным, пожар вспыхнул около 11:15. Местные жители также сообщают, что слышали звуки взрывов.
Напомним, на днях инцидент также произошел в Ставропольском крае России. По данным мониторинговых каналов, под ударом оказался химкомбинат "Азот", расположенный в промзоне Невинномысска. Это предприятие является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России.
23 марта стало известно, что губернатор Белгородской области якобы попал под атаку беспилотника во время встречи с местными жителями в селе Смородино. Вследствие этого он был вынужден искать укрытие.
Параллельно российские власти заявили об активности беспилотников и в других регионах. В частности, в Ленинградской области объявляли об опасности БпЛА, а системы ПВО якобы уничтожили несколько дронов. Из-за этого временно приостанавливала работу аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
22 марта в Уфе произошел пожар в районе НПЗ "Башнефть". Россияне заявили об уничтожении десятков украинских беспилотников в разных регионах, в частности в Московской, Брянской и других областях.