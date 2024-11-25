Огонь пытаются укротить 75 пожарных, 31 единица техники, среди которых даже вертолет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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В сети показали, как горит склад баллонов с фреоном в Москве
Москвичей предупреждают об угрозе дальнейшего распространения огня. Пожару присвоен повышенный ранг сложности
Внутри помещения – баллоны с фреоном. Частично обрушилась кровля,
– пишут росСМИ.
Справочно. Фреоны используются в холодильной промышленности как хладагенты и как распылители в аэрозольных упаковках.
В Москве горит большой склад: смотрите видео
После того, как к ликвидации пожара привлекли вертолет, то якобы открытое горение ликвидировано.
Однако были сообщения о взрывах – могли сдетонировать баллоны.
Масштабно пылает склад в Москве: смотрите видео
О причине пожара российские власти еще не сообщают.
В Москве пытаются потушить огонь на складе: смотрите видео