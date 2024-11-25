Вогонь намагаються приборкати 75 пожежників, 31 одиниця техніки, серед яких навіть вертоліт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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У мережі показали, як горить склад балонів з фреоном у Москві

Москвичів попереджають про загрозу подальшого розповсюдження вогню. Пожежі надано підвищений ранг складності

Усередині приміщення – балони з фреоном. Частково впала покрівля,

– пишуть росЗМІ.

Довідково. Фреони використовуються в холодильній промисловості як холодоагенти і як розпилювачі в аерозольних упаковках.

У Москві горить великий склад: дивіться відео

Після того, як до ліквідації пожежі залучили вертоліт, то нібито відкрите горіння ліквідовано.

Однак були повідомлення про вибухи – могли здетонувати балони.

Масштабно палає склад у Москві: дивіться відео

Про причину пожежі російська влада ще не повідомляє.

У Москві намагаються загасити вогонь на складі: дивіться відео