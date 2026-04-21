Пылало 30 тонн мазута: на ТЭЦ в Бухаресте произошел мощный взрыв и начался пожар
В румынской столице вечером 20 апреля прогремел мощный взрыв. На территории местной ТЭЦ CET Vest занялся масштабный пожар.
Об этом проинформировали в Hot News.
К теме Невиданный пожар в Малайзии, горели более 1000 домов одновременно: страшные кадры
Что известно о пожаре в Бухаресте?
По информации службы по чрезвычайным ситуациям ISU, возгорание возникло на двух электрических трансформаторах, после чего пламя перекинулось еще и на третий. Наибольшие трудности при ликвидации пожара вызвало горение около 30 тонн мазута, находившегося на объекте.
В Бухаресте из-за инцидента на некоторое время зафиксировали снижение напряжения в электросети. Руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил, что к тушению привлекли примерно десять единиц спецтехники.
Работы проводились в сложных условиях без использования специализированных роботов, которые находятся на техническом обслуживании. В то же время он подчеркнул, что угрозы взрыва нет, а главная задача – локализовать горение мазута.
До часу ночи спасателям удалось остановить распространение огня, после чего они продолжили охлаждение территории. В результате пожара никто не пострадал. Систему оповещения населения RO-Alert не активировали, поскольку объект расположен далеко от жилых районов, а уровень задымления не представлял значительной опасности.
Из соображений безопасности электроснабжение на ТЭЦ временно отключили. Окончательные причины взрыва и возгорания планируют установить после полной ликвидации пожара.
Где еще в мире фиксировали пожары в последнее время?
В Польше недавно вспыхнул крупный пожар на предприятии по утилизации шин – огонь охватил тысячи единиц резины и стремительно распространился по складским помещениям.
Отдельный инцидент произошел в Варшаве 2 апреля: там загорелся 17-метровый крест возле костела святого Максимилиана Кольбе.
В марте серьезный пожар произошел также в Южной Корее, а именно на заводе автозапчастей в городе Тэджон, где пострадали по меньшей мере 53 человека, еще 14 считаются пропавшими без вести.
Кроме того, в Чехии, в городе Пардубице, возникла пожар на оборонном предприятии, который рассматривают как возможный теракт или акт саботажа. Ответственность за поджог взяла на себя группировка The Earthquake Faction, заявив, что это протест против участия завода в военной поддержке Израиля.