Пылало 30 тонн мазута: на ТЭЦ в Бухаресте произошел мощный взрыв и начался пожар

В румынской столице вечером 20 апреля прогремел мощный взрыв. На территории местной ТЭЦ CET Vest занялся масштабный пожар.

Об этом проинформировали в Hot News.

Что известно о пожаре в Бухаресте?

По информации службы по чрезвычайным ситуациям ISU, возгорание возникло на двух электрических трансформаторах, после чего пламя перекинулось еще и на третий. Наибольшие трудности при ликвидации пожара вызвало горение около 30 тонн мазута, находившегося на объекте.

В Бухаресте из-за инцидента на некоторое время зафиксировали снижение напряжения в электросети. Руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил, что к тушению привлекли примерно десять единиц спецтехники.

Работы проводились в сложных условиях без использования специализированных роботов, которые находятся на техническом обслуживании. В то же время он подчеркнул, что угрозы взрыва нет, а главная задача – локализовать горение мазута.

До часу ночи спасателям удалось остановить распространение огня, после чего они продолжили охлаждение территории. В результате пожара никто не пострадал. Систему оповещения населения RO-Alert не активировали, поскольку объект расположен далеко от жилых районов, а уровень задымления не представлял значительной опасности.

Из соображений безопасности электроснабжение на ТЭЦ временно отключили. Окончательные причины взрыва и возгорания планируют установить после полной ликвидации пожара.

