Про це поінформували в Hot News.
До теми Небачена пожежа в Малайзії, горіли понад 1000 будинків водночас: страшні кадри
Що відомо про пожежу в Бухаресті?
За інформацією служби з надзвичайних ситуацій ISU, займання виникло на двох електричних трансформаторах, після чого полум'я перекинулося ще й на третій. Найбільші труднощі під час ліквідації пожежі спричинило горіння близько 30 тонн мазуту, що перебувало на об'єкті.
У Бухаресті через інцидент на певний час зафіксували зниження напруги в електромережі. Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Раед Арафат повідомив, що до гасіння залучили приблизно десять одиниць спецтехніки.
Роботи проводилися в складних умовах без використання спеціалізованих роботів, які перебувають на технічному обслуговуванні. Водночас він наголосив, що загрози вибуху немає, а головне завдання – локалізувати горіння мазуту.
До першої години ночі рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню, після чого вони продовжили охолодження території. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Систему оповіщення населення RO-Alert не активували, оскільки об'єкт розташований далеко від житлових районів, а рівень задимлення не становив значної небезпеки.
З міркувань безпеки електропостачання на ТЕЦ тимчасово відключили. Остаточні причини вибуху та загоряння планують встановити після повної ліквідації пожежі.
Де ще у світі фіксували пожежі останнім часом?
У Польщі нещодавно спалахнула велика пожежа на підприємстві з утилізації шин – вогонь охопив тисячі одиниць гуми та стрімко поширився складськими приміщеннями.
Окремий інцидент стався у Варшаві 2 квітня: там загорівся 17-метровий хрест біля костелу святого Максиміліана Кольбе.
У березні серйозна пожежа сталася також у Південній Кореї, а саме на заводі автозапчастин у місті Теджон, де постраждали щонайменше 53 людини, ще 14 вважаються зниклими безвісти.
Крім того, у Чехії, в місті Пардубіце, виникла пожежа на оборонному підприємстві, яку розглядають як можливий теракт або акт саботажу. Відповідальність за підпал взяло на себе угруповання The Earthquake Faction, заявивши, що це протест проти участі заводу у військовій підтримці Ізраїлю.