Про наслідки пожежі в країні повідомляє низка медіа.

Що відомо про пожежу в Малайзії?

Займання виникло в районі Сандакана. Повідомлення про пожежу надійшло близько 01:32 ночі, після чого до гасіння залучили 37 рятувальників із двох пожежних станцій.

Вогонь стрімко поширювався через сильний вітер і близьке розташування будівель. Додаткові труднощі створювали умови відпливу, які обмежили доступ до води, а також вузькі під'їзди, що ускладнювали прибуття пожежної техніки.

За оцінками, пожежа охопила близько 10 акрів території, що дорівнюють приблизно 4,05 гектара, та зачепила близько 9007 мешканців.

Попередньою причиною називають коротке замикання на одному з підприємств.

Начальник поліції Сандакана Джордж Абд Ракман назвав інцидент надзвичайно масштабним і трагічним. Попри значні руйнування, за офіційними даними, загиблих і поранених немає, а загроза подальшого поширення вогню вже ліквідована.

Прем'єр-міністр Анвар Ібрагім заявив, що уряд координує дії з місцевою владою для надання постраждалим допомоги та тимчасового житла, підкресливши, що першочерговим завданням є забезпечення їхньої безпеки та оперативна підтримка на місці.

Довідково: Борнео (або Калімантан) – це третій за величиною острів у світі, розташований у центрі Малайського архіпелагу в Південно-Східній Азії. Він є унікальним, оскільки його територію ділять три держави: Індонезія (основна частина), Малайзія та Бруней.

