Про наслідки пожежі в країні повідомляє низка медіа. Про це написали також в DW.
Що відомо про пожежу в Малайзії?
Займання виникло в районі Сандакана. Повідомлення про пожежу надійшло близько 01:32 ночі, після чого до гасіння залучили 37 рятувальників із двох пожежних станцій.
Вогонь стрімко поширювався через сильний вітер і близьке розташування будівель. Додаткові труднощі створювали умови відпливу, які обмежили доступ до води, а також вузькі під'їзди, що ускладнювали прибуття пожежної техніки.
За оцінками, пожежа охопила близько 10 акрів території, що дорівнюють приблизно 4,05 гектара, та зачепила близько 9007 мешканців.
Попередньою причиною називають коротке замикання на одному з підприємств.
Начальник поліції Сандакана Джордж Абд Ракман назвав інцидент надзвичайно масштабним і трагічним. Попри значні руйнування, за офіційними даними, загиблих і поранених немає, а загроза подальшого поширення вогню вже ліквідована.
Прем'єр-міністр Анвар Ібрагім заявив, що уряд координує дії з місцевою владою для надання постраждалим допомоги та тимчасового житла, підкресливши, що першочерговим завданням є забезпечення їхньої безпеки та оперативна підтримка на місці.
Довідково: Борнео (або Калімантан) – це третій за величиною острів у світі, розташований у центрі Малайського архіпелагу в Південно-Східній Азії. Він є унікальним, оскільки його територію ділять три держави: Індонезія (основна частина), Малайзія та Бруней.
Де ще виникали пожежі останнім часом?
6 квітня в Панама-Сіті стався потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу на районі мосту Двох Америк над Панамським каналом. Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, троє отримали поранення, ще одна особа вважається зниклою безвісти.
2 квітня у Варшаві загорівся 17-метровий хрест біля костелу святого Максиміліана Кольбе. Пожежу оперативно ліквідували, а за попередніми припущеннями, займання могло виникнути через свічки, запалені з нагоди роковин смерті Папи Івана Павла II.
8 березня у Глазго сталася пожежа в історичній будівлі поблизу залізничного вокзалу, що призвело до перебоїв у русі поїздів. Вогонь гасили близько 5 годин.