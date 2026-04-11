До ліквідації пожежі залучили понад 100 рятувальників, а ситуацію контролюють за допомогою дронів. Про це пише RMF 24.

Що відомо про пожежу?

У польському Розенталі в Померанії триває масштабна пожежа на заводі з переробки шин. Вогонь спалахнув у 10 квітня близько 16:45, коли загорілася машина для подрібнення шин та одна зі складських куп пелет.

Пожежа швидко поширилася через велику кількість горючого матеріалу, і в результаті у полум’ї опинилися тисячі шин. Густий чорний дим було видно на значній відстані, що викликало занепокоєння місцевих мешканців.

Станом на суботу, 11 квітня, пожежу вдалося локалізувати, вона більше не поширюється, однак рятувальні роботи тривають. На місці працюють понад 100 пожежників, а для розбору завалів використовують важку техніку, зокрема навантажувачі та екскаватори.

Пожежу локалізовано, і вона більше не поширюється – її місце розташування встановлено. Пожежні роботи тривають,

– повідомив у суботу молодший капітан Ярослав Лісіца, який чергує у Воєводському командуванні Державної пожежної служби в Гданську.

Також залучено спеціалізовану хіміко-екологічну рятувальну групу, яка перевіряє якість повітря в районі пожежі. Додатково працює команда дронів із тепловізійним обладнанням для моніторингу осередків тління.

Влада повідомляє, що безпосередньої загрози для населення немає, однак мешканцям рекомендують залишатися вдома та не відчиняти вікна. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Пожежа у польському Розенталі / Фото KW ГАЕС Гданськ

