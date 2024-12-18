Дослідницькому реактору MARIA вогонь не загрожував. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на польський суспільний мовник RMF24.
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Що відомо про пожежу
Пожежа в Національному центрі ядерних досліджень в Отвоцьку під Варшавою сталася в середу, 18 грудня.
Як з'ясувала кореспондент RMF FM, стався вибух газу в лабораторії, орендованій сторонньою компанією.
Пожежа в Національному центрі ядерних досліджень Польщі: дивитися відео
Важливо! Радіаційного ризику немає. Пожежа сталася на значній відстані від дослідницького реактора MARIA.
Вогнеборці вже взяли пожежу під контроль, у гасінні вогню брали участь 40 пожежників.
Національний центр ядерних досліджень є одним з найбільших науково-дослідних інститутів у Польщі, який має у своєму розпорядженні, серед іншого, єдиний у Польщі дослідницький ядерний реактор MARIA. Науково-технологічний парк «Świerk» є організаційною одиницею NCBJ.
Раніше 24 Канал повідомляв, що 26 листопада у Празі загорілася будівля Національного театру. Пожежа сталася в роздягальні персоналу.