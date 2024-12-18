Исследовательскому реактору MARIA огонь не угрожал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польский общественный вещатель RMF24.

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Что известно о пожаре

Пожар в Национальном центре ядерных исследований в Отвоцке под Варшавой произошел в среду, 18 декабря.

Как выяснила корреспондент RMF FM, произошел взрыв газа в лаборатории, арендованной сторонней компанией.

Пожар в Национальном центре ядерных исследований Польши: смотреть видео

Важно! Радиационного риска нет. Пожар произошел на значительном расстоянии от исследовательского реактора MARIA.

Пожарные уже взяли пожар под контроль, в тушении огня участвовали 40 пожарных.

Национальный центр ядерных исследований является одним из крупнейших научно-исследовательских институтов в Польше, который располагает, среди прочего, единственный в Польше исследовательский ядерный реактор MARIA. Научно-технологический парк "Świerk" является организационной единицей NCBJ.

Ранее 24 Канал сообщал, что 26 ноября в Праге загорелось здание Национального театра. Пожар произошел в раздевалке персонала.