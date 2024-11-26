Объявлен второй уровень тревоги, передает 24 Канал со ссылкой на Novinky.

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Что известно о возгорании

По словам представителя пожарной бригады Войтеха Сосны, возгорание тушат в раздевалках. На месте находится большое количество пожарных со всей Праги. Он также добавил, что обследование места происшествия и определение масштабов возгорания еще продолжается.

В Праге горит Национальный театр: смотрите видео

Автомобили пожарной бригады, полиции и спасательных служб пытаются заблокировать движение, поэтому в районе могут образовываться пробки. На место происшествия также направили автомобиль для эвакуации людей.

Пожар в Национальном театре Праги / фото Томаш Станек

Мы сотрудничаем с пожарной службой, сейчас Народная улица перекрыта в одном направлении от Влтавы до Сожженной вокруг Национального театра,

– сообщил представитель полиции Ян Данек.

Пресс-секретарь театра Томаш Станек сообщил, что пожар произошел в раздевалке персонала. Людей из здания удалось эвакуировать.