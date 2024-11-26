В городе слышали взрывы, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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В Сумах слышали взрывы

Воздушная тревога на территории Сумской области объявлена ​​в 11:59. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В частности, в Воздушных силах сообщали о пуске управляемой авиационной бомбы именно в направлении Сумской области. Вскоре журналисты сообщили, что в городе было громко. Согласно обнародованной информации, около 12:08 в Сумах слышались звуки взрывов.

По данным корреспондентов Общественного, в результате этого в одной из сумских многоэтажек загорелся пожар. Дополнительные детали в СМИ не привели. Отметим, что по состоянию на 13:00 ни городской голова, ни ОВА не комментировали данные о взрывах или возможных последствиях.