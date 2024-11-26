У місті чули вибухи, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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У Сумах чули вибухи

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили об 11:59. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Зокрема, у Повітряних силах повідомляли про пуск керованої авіаційної бомби саме у напрямку Сумської області. Вже незабаром журналісти повідомили, що у місті було гучно. Згідно з оприлюдненою інформацією, близько 12:08 у Сумах було чути звуки вибухів.

За даними кореспондентів Суспільного, внаслідок цього в одній з сумських багатоповерхівок зайнялась пожежа. Додаткових деталей у ЗМІ не навели. Зауважимо, що станом на 13:00 ані міський голова, ані ОВА не коментували дані про вибухи чи ймовірні наслідки.