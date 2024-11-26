Оголошено другий рівень тривоги, передає 24 Канал з посиланням на Novinky.

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Що відомо про загоряння

За словами речника пожежної бригади Войтеха Сосни, загоряння гасять в роздягальнях. На місці перебуває велика кількість пожежників з усієї Праги. Він також додав, що обстеження місця події та визначення масштабів загоряння ще триває.

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Автомобілі пожежної бригади, поліції та рятувальних служб намагаються заблокувати рух, тому в районі можуть утворюватися затори. На місце події також направили автомобіль для евакуації людей.

Пожежа в Національному театрі Праги / фото Томаш Станек

Ми співпрацюємо з пожежною службою, наразі Народна вулиця перекрита в одному напрямку від Влтави до Спаленої навколо Національного театру,

– повідомив речник поліції Ян Данек.

Прессекретар театру Томаш Станек повідомив, що пожежа сталася в роздягальні персоналу. Людей із будівлі вдалося евакуювати.